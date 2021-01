¿Lista para la conducción?: conocé el nuevo reto laboral de Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis está a punto de abordar un nuevo desafío en la televisión argentina que seguramente llamará mucho la atención.

La Griega, una de las grandes animadoras de la primera temporada de MasterChef Celebrity, pondrá en juego sus dotes para la conducción.

Después de haber llegado a las últimas semanas del concurso de cocina, la mediática anunció que sería parte de 'Minuto para Ganar', programa conducido por Marley. También son parte de este ciclo otras conductoras de Telefe, Lizy Tagliani y Flor Peña. Muchos seguidores de la griega se sorprendieron al ver que los días pasaban y Vicky no aparecía en el programa. Por lo que se descargaron en Twitter.

"¿Cuándo van a estar Flor o Vicky?", "Eu, en Minuto para Ganar ponen que están Lizy, Flor y Vicky pero re que siempre está solo Lizy", "Así estoy porque dijeron que iba a estar Vicky y Flor en Minuto para Ganar y todavía ni aparecieron", "Me re estafaron loco, ¿cuándo aparece Vicky?", "¿Se sabe por qué no están Vicky y Flor?", escribieron algunos usuarios.

Cada una de las conductoras estará en el programa durante dos semanas. Lizy Tagliani termina su participación esta semana. Después sigue Vicky. La griega recibió cientos de mensajes: "Supongo que tendré que ver Minuto para Ganar", "Ya me estoy riendo", "Lo que va a ser", "Lo tengo que ver", "Encima con Flor Peña, Lizy y Vicky, soy feliz", escribían en Twitter.

"Vicky va a estar, entonces sí lo veo", "¿Cuatro boludos que se ríen por todo haciendo un programa? Me encanta", "POR SUERTE Vicky va a estar en Minuto para Ganar y la voy a seguir viendo. Si no me mataba", dijeron otros seguidores de la vedette. Vicky Xipolitakis vuelve a la televisión el próximo lunes, 1 de febrero, para reemplazar a Lizy Tagliani.