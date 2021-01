Karina La Princesita lanzó una bomba: ¿el Kun o El Polaco?

En una picante entrevista realizada por Jey Mammon a Karina La Princesita en Los Mammones, el conductor le lanzo tremendas preguntas. Y a la hora de ahondar en su pasado amoroso y la hizo elegir entre el Kun Agüero o El Polaco.

Sin dudas la cantante se animó a contestarle y n titubeó ni un segundo en delatar lo que piensa:

“El Polaco, el Polaco, no lo tengo que pensar”, atinó a responder Karina, sin dudarlo. Sin embargo, cuando Jey quiso saber más del tema, La Princesita se tomó un tiempo para ser cauta con sus palabras: “Ok, Karina con cuidado”.

"Con El Polaco tengo una relación de por vida porque somos padres de Sol… solo por eso. Porque después están como al mismo nivel. Él se adjudicó que las canciones fueron escritas para él y no fue así. Pero como sirvió, dijimos ‘dale, si’, pero fueron escritas para otro”

Contundente, el ex jurado del cantando no dudó en confesar cuál es su relación ineludible ya que es el padre de su hija, por lo tanto, El Polaco parra ella, no tiene discusión. Pero también cerró la entrevista afirmando que no quiere darle prensa a ninguno de los dos.