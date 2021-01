Para qué le preguntan: mirá qué personaje de la farándula más detesta Cinthia Fernández

Cinthia Fernández fiel a su estilo fue al frente con una pregunta que le hicieron en su cuenta de Instagram y generó una fuerte repercusión.

La panelista de 'Los Ángeles de la Mañana' no gambeteó una llamativa inquietud de un fans: "Persona que más detestés del medio".

En este marco, la ex de Matías Defederico optó por no escribir nada y puso la foto de Tristán, actor y humorista argentino muy reconocido en el medio por sus trabajos no solo en tratro, sino también en cine y televisión. Recordemos, que ambos fueron protagonistas de una durísima pelea en 2007 cuando trabajaron juntos en la obra de teatro "Más loca que una vaca"».

En aquel entonces, la exbailarina de Marcelo Tinelli denunció a su compañero por lesiones y amenazas, ya que Cinthia aseguró que en aquel momento durante una de las funciones Tristán le pegó una cachetada. Luego de varios años en pelea, en 2019 el humorista le ganó el juicio mientras ella participaba del "Bailando por un Sueño". Ya que recordemos contó en vivo que le habían embargado el sueldo a causa de esta batalla judicial.

"Esta decisión es por las cosas que yo dije, pero no por las que él hizo. Claramente, porque la justicia es tan divina en este tipo de casos…Por eso yo me pongo tan loca cuando escucho chicas que denuncian esto. Porque es tan difícil de probar. Y yo tuve testigos que se dieron vuelta por miedo a perder su trabajo", había dicho la mamá de Charo, Bella y Franccesca en aquel momento indignada con lo sucedido.

Durante su paso por este ida y vuelta con los usuarios de Instagram, la morocha se animó también a opinar sobre una de sus enemigas públicas más duras. Estamos hablando de Graciela Alfano, con quien la hemos visto discutir al aire de diversos programas en más de una oportunidad. "¿Por qué Graciela Alfano te tiene tanto desprecio? Es re maleducada", le consultó el internauta. "Por prensa, es adicta a que la levanten los portales", aseguró Fernández sin pelos en la lengua. ¿Pelea en puerta?