¿La tiene de punto?: Nicole Neumann le respondió a Listorti sin filtro

Hace unos días, José María Listorti apuntó contra Nicole Neumann en una cuestión muy delicada para ella. El conductor la juzgó por la falta de coherencia de su proteccionismo animal y señaló un detalle que dejaría en evidencia que la panelista no viviría una vida libre de espejismo.

"Es casi vegana, pero estaba con botas de cuero en la nota. Ahora que se murió la elefanta, ¿se va a hacer botas de elefanta?", exclamó el conductor, a las risas.

Y la respuesta de la panelista no se hizo esperar... “Lo mismo de siempre, el que no hace ningún bien por nadie ni por nada, criticando al que intenta hacer las cosas bien. Queda en evidencia el que no hace nada, ¿se entiende?” confesó en algunos medios nacionales.

“Son las miserias por todo lo que uno no aporta en la vida, todos podríamos dejar de comer carne, pero algunos no tienen ganas, priorizan el gusto al bien de ese animal y al bien del planeta, porque a su vez sabemos que es uno de los factores más contaminantes. Es todo así”.

Antes de cerrar, se refirió directamente a José María y remarcó que estaría "obsesionado" con ella. "No sé si es personal conmigo, pero tengo tres o cuatro así obsesionados conmigo. Que todo el tiempo están así, igual ya no me hago ni cargo. Le mando mucho amor”, sentenció.

Fuente: Con información de Ciudad