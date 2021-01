¿Cuántos MasterChef tiene Antonela?: el meme viral que apareció tras la consagración de Claudia Villafañe

El humor de los argentinos no descansa nunca y eso ha permitido que en las últimas horas un meme con Claudia Viallfañe y Antonela Roccuzo se haya convertido en la sensación en Twitter.

La creatividad tuvo como punto de partida la victoria de la ex de Maradona en el concurso de Masterchef y la inmediata comparación con la esposa de Lionel Messi.

Los usuarios de la red social compararon a Antonela Roccuzzo con la exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe. Recientemente, la empresaria se coronó como campeona del reality show de cocina 'MasterChef Celebrity'. Después de festejar la victoria de Claudia, un internauta escribió: "¿Cuántos MasterChef tiene Antonela Roccuzzo?" El mensaje tuvo miles de me gustas.

Otros usuarios le contestaron: "Antonela: es increíble pero no se me da", "¡Compite por tuit del año!", "SÍ Y, ¿CUÁNTOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES RECONOCIÓ ANTONELLA ROCUZZO? LA SUPERIORIDAD MORAL DE CLAUDIA X D10S", "¿Cuántas visitas a la comisaría tiene Antonela Roccuzzo?", "Y no canta el himno…", escribieron.

"JAJAJJAAJ BASTA FLACO", "El tuit definitivo", "No los necesita", "Igual tiraste una re idea para el MasterChef 2", "En su cocina debe tener 100 por cada integrante de la familia", "¿Quién es esa?", "Listo… Cierren Twitter… El mejor tweet que se escribió en la historia de la humanidad", "La Claudia es más grande que Xuxa", comentaron los internautas.

Claudia Villafañe ganó 'MasterChef Celebrity' como muchos de los espectadores del programa habían anticipado. Era una de las mejores cocineras. Tras haber ganado el concurso, la empresaria agradeció a sus nietos, a su mamá y "al papá de sus hijas". "No lo puedo creer. Les quiero agradecer a los que me ayudaron día a día para que yo pueda llegar a esta final y a todos por el aguante", dijo en la final.