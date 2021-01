La particular charla de Nicole Neumann con Mica Viciconte que reventó las redes

Nicole Neumann sacó a la luz una conversación que mantuvo con Mica Viciconte, la pareja de su ex, y despertó el interés de todos en las redes.

La modelo no se anduvo con chiquitas y puso sobre la mesa una charla en la que intercambió pareceres con la marplatense.

Actualmente Nicole se desempeña como una de las panelistas de “Nosotros a la mañana”, el programa que se emite por El Trece y donde estuvieron tratando el tema del polémico saludo de cumpleaños que le dejó Sofía Bonelli a su novio, Claudio Paul Caniggia, en el que dejaba fuertes comentarios para la exesposa de él Mariana Nannis: “Gracias por enseñarme a estar tranquila ante tanta hija de pu… Gracias por agarrar fuerte mi mano y decirme ‘estoy con vos más que nunca’. Gracias por hacerme fuerte ante tanta mierda”.

Tras compartir el mensaje al aire, la modelo opinó que no estaba bien la actitud de Bonelli: “No me gusta igual. Porque indirectamente está agrediendo a la mamá de los hijos de la persona que está adulando. Hay chicos. Si vos respetás a tu pareja, respetás a los hijos y por eso tenés que respetar a la madre”, dijo, ante lo que Karina Iavícoli le preguntó si alguna vez había llamado ella a la actual pareja de Cubero.

“¿No te ha pasado?”, le pregunto primero y Nicole respondió, “me ha pasado, pero yo cuando hay chicos en el medio, no. Me la morfo o se la digo directo a la persona, no hago estas cosas públicas”, dijo criticando el mensaje de Bonelli. “Ahora que decís esto me das el pie ¿levantaste el teléfono alguna vez y la llamaste a Mica Viciconte para decirle algo que no te gustaba?”, le tiró su compañera.

A lo que Nicole con contundencia respondió: “¿A vos te parece que no? Soy escorpiana. Yo te respondo con una pregunta, porque no voy a hablar de mi intimidad: ¿a vos te parece que no lo he hecho?”. Y Sandra Borghi remató con humor: “A mí me parece que sí, quiero contestar”. “Yo soy de armas tomar, yo digo las cosas en la cara”, cerró la modelo que no quiso dar más detalles afirmando que no quiere hablar de su vida privada.