La incómoda pregunta de Pampita a Barby Franco: "¿Burlando te pidió alguna vez que...?"

La autenticidad de Yanina Latorre y posteriormente de Pampita Ardohain hicieron que en el ambiente del espectáculo argentino se instalara un tema bastante íntimo.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana comentó a sus compañeros un momento de su vida privada con Diego Latorre que dejó a todos con la boca abierta. Y fue la hermosa modelo la que en su programa Net TV lo reflotó y al hacerlo puso en aprietos a su amiga Barby Franco.

Yanina Latorre había revelado que su marido le había hecho un extraño pedido: “La tijera… imaginate, hoy a la mañana tuve que recortar. Él me pidió el favor, qué querés que haga. No tardé mucho, porque lo recorto seguido”, lanzó la madre de Lola y Dieguito Latorre.

Abordando el tema Pampita dudaba de la veracidad de estas declaraciones y en ese momento se le ocurrió trasladar la pregunta a Barby. “Yo no entendí… ¿Qué le cortó? ¿Los pelos de la cabeza?”, preguntó desorientada la morocha. “¡No de las partes íntimas, Barby!”, lanzó Pampita tratando de explicarle las cosas a su compañera. Aunque esto no fue todo. “¿Burlando alguna vez te pidió algo así?”, preguntó la ex de Benjamín Vicuña y actual esposa del empresario gastronómico Roberto García Moritán. “¡No! ¡Jamás! ¡Ni en pedo se lo haría!”, arremetió Barby.