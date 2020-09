Esmeralda Mitre le dio para que tenga y para que guarde a la 'Princesita' Karina: "Siempre te..."

Esmeralda Mitre y la 'Princesita' Karina volvieron a protagonizar un enfrentamiento en la noche del Cantando 2020.

En esta ocasión, la rubia carismática se presentó interpretando "Sale el sol" de Shakira. El jurado reaccionó positivamente ante la actitud de Esmeralda y en cierta medida pasaron por alto su virtudes vocales.

En realidad todo el jurado, menos La Princesita, quien aseguró que le dio un voto de confianza y lamentablemente no llenó para nada sus expectativas.

“Cuando los escuché no lo pude sostener. Esmeralda empezó fuera de tiempo y tono. Traté de buscarle lo positivo y no encontré nada. Estaba desafinada cuando cantó sola", afirmó con contundencia Karina, antes de agregar “Siempre una falta de respeto enorme de Esmeralda, por lo cual mi nota es esa”, afirmó. Mitre entonces, contestó: “Siempre una falta de respeto enorme de Esmeralda, por lo cual mi nota es esa”.

Mitre entonces, contestó: "Acá no se puede decir lo que piensa y eso es considerado una falta de respeto. Pareciera que uno falta el respeto si opina y no es así. Te admiro como artista y no tengo ningún problema, pero puedo no estar de acuerdo. Entonces si siempre vas a victimizarte, es un problema y no está bueno".