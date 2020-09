A Karina la trataron de gorda, pero ella se los fumó en pipa: ¡una crack!

View this post on Instagram

Les vengo a dejar un mj sobre la aceptaciou0301n... Ayer entreu0301 a ver los mensajes de una publicaciou0301n miu0301a en el insta de @eltrecetv Haciu0301a bastante tiempo, no leiu0301a tantos mensajes agresivos hacia mi y mi cuerpo. GORDA DE MIERDA, CHANCHA, VACA, NO TENES EDAD PARA SHORT NI PARA ESE PEINADO, ESTAu0301 CHANCHA PERO TODAVIu0301A SIRVE PARA DARLE, RIDIu0301CULA, TENDRIu0301A QUE BAJAR 10 KILOS PARA USAR ESA ROPA, FLOJA ANCHA Y PLANA, TENES MUCHA GRASA EN LAS PIERNAS PARA USAR SHORT... Y si bien antes me generaba mucho dolor y hasta paseu0301 anu0303os de depresiou0301n por estos comentarios, queriu0301a compartir que los leiu0301 y que no me dolieron. Y en serio creiu0301 que eso nunca iba a pasar. No sentiu0301 inseguridad, no sentiu0301 dolor ni me puse a llorar como me pasaba antes. Los leiu0301 uno por uno y no sentiu0301 nada. Y es un gran motivo para festejar xq creiu0301 que nunca me iba a pasar. Por eso lo comparto y me rio xq ya no duele. Y a vos, que pasas por lo mismo te vengo a dar un mj de esperanza, u201ces real que en alguu0301n momento deja de doleru201d. Tambieu0301n incentivarte, asiu0301 como hago yo, a andar por la vida segura, teniendo kilos de mau0301s o de menos. Hacieu0301ndote el peinado y el make up que te divierta y se te cante hacerte... que lo lleves sintieu0301ndote una DIOSA ASIu0301 COMO ME SIENTO YO. Me amo, me gusto y me creo mil... Cuando aprendes a amarte y a priorizarte, la opiniou0301n sobre los cuerpos, de los demau0301s hacia vos pasa a un segundo plano. Usau0301 lo que quieras y que nadie te reprima con sus comentarios. Y si te queres reiu0301r entrau0301 y mirau0301 sus fotos de perfil y entenderau0301s el por queu0301! ud83dude2c Tenes mucha grasa en las piernas, no te podes poner short ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23. En el culo tambieu0301n tengo mucha grasa y no sabes cou0301mo espero el verano para mostrarlo por toda la ciudad... u2764ufe0f gracias por hacerme asiu0301 de fuerte ud83dudcaaud83cudffc Los abrazo