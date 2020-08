Nati Jota sorprendió a todos en Instagram con una nueva propuesta amorosa

View this post on Instagram

FERNET GRATIS DE POR VIDA. ahora que tengo su atenciou0301n: es posta, fernet gratis de por vida en todos los diu0301as del amigo. AMAMOS FERNET BRANCA SIEMPRE y ahora mau0301s. Para participar entra en www.diadelamigo.branca.com.ar o link en story! @fernetbranca_ar hasta que la muerte nos separe literal u2665ufe0f