Cinthia Fernández se vengó de todos su ex comparándose con...

Natalia Barulich, la ex novia de Maluma, terminó metida en un triángulo amoroso internacional. La joven modelo actualmente está en pareja con Neymar, pero parece que su relación con el cantante colombiano no terminó de la mejor manera, ya que él le dedicó un tema, Hawai, donde apunta directamente contra ella y su nuevo novio.

Como si fuera poco, Neymar compartió en sus redes sociales un video cantando el tema de Maluma junto todos sus compañeros del PSG. Al poco tiempo, el cantante colombiano decidió cerrar su cuenta de Instagram.

A los pocos días, Maluma realizó un vivo de Instagram donde aclaró toda la situación. "Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida", empezó diciendo el cantante.

"Yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido. Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí. No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”, agregó el colombiano.

Aunque el escándalo quedó aclarado, por el momento, el triángulo amoroso sigue siendo tema de debate en las redes sociales. Quien se sumó a la conversación fue Cinthia Fernández, quien aprovechó la situación para burlarse un poco de sus ex.

Que tengan un mejor viernes que el mío uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/5REXyuBYxd — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) August 21, 2020

La panelista compartió una foto comparando el triángulo amoroso de Barulich con el suyo con Martín Baclini y Matías Defederico. "Que tengan un mejor viernes que el mío", escribió Cinthia junto a la imagen.