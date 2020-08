Lourdes Sánchez acusó a la Princesita Karina de tirarle "su...

Días atrás Lourdes Sánchez visitó por primera vez el piso del Cantando. En los pocos minutos que estuvo en la pista, la bailarina tuvo tiempo de defender a Sofi Morandi, reclamar el regreso del BAR y pelearse con Karina la Princesita.

Su tenso cruce con la cantante no terminó ahí, ya que luego la bailarina volvió a criticarla en diálogo con Los ángeles de la mañana.

"Yo soy como la voz del pueblo, todo el mundo piensa igual. Lo que menos quiero es que Karina me vea, para que me tire su mala energía. Ella va con la lista del súper a todos lados, para reclamar cosas que pasaron en 1810”, empezó diciendo Lourdes.

“Pampita es una gran jurado, Karina está haciendo su camino en esto del jurado. Está bien, pero a veces no. Y para eso estoy yo, para corregirla. Para mí, al Cantando el falta un BAR”, insistió la bailarina.

Lourdes explicó por qué cree que es necesario un BAR en el Cantando: "Encima son todos chicos como nuevos, imaginate, es un zoológico esto. Pero nos pasa a todos, nadie entiende mucho al jurado. Lo que pasó con Sofi Morandi no lo entiendo. Yo que estuve hoy acá, se escucha diferente. Pero Sofi me pareció que la rompió, ya es mucho pedir que alguien del Cantando no desafine, y Sofi no desafinó en ningún momento”.