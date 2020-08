¡Qué momento!: Moria Casán le hizo una jugadísima pregunta a Karina Jelinek en el Cantando 2020

La noche del miércoles no fue la mejor de Karina Jelinek en el Cantando 2020. La modelo firmó una pésima actuación interpretando una canción de Lalo Espósito y encima Moria Casán la puso en una incómoda posición frente a las cámaras.

Fue durante el tiempo de devolución cuando la 'One' no pudo contenerse y le dijo a la hermosa participante: "Kari se te adora, sos puro carisma y encantadora. Escuchame una cosa amor… ¿a vos te pica la ingle? ¿Te tocás, mi amor? Vi que te rascabas la ingle todo el tiempo. Te acomodabas como un varón. Te la pasaste hablando tocándote. Pensé ‘o le pica la ingle, o tiene alergia, o tiene un problema que cuando habla se toca’".

Todos en el plantó se quedaron de piedra ante semejante situación, pero Jelinek, sin darle muchas vueltas, se despachó con su verdad: “No, me bajo esto (señalando su ropa) porque se me subía. Pero no, por ahora no me pica”.