¡Pobre Charlotte!: Yanina Latorre la destruyó en su primer día como panelista

En uno de los móviles del programa de Pampita Online, estaba Yanina Latorre a quien le pidieron un que le dé un consejo a la joven en su primer día de trabajo, por su gran experiencia en espectáculos, pero lejos de eso, la mujer tiró munición pesada.



Ante la agresión, la conductora Pampita le manifestó que sentía que no era así “que hay que darle una oportunidad a gente nueva”. Charlotte la miraba en silencio, y Yanina volvió a tomar la palabra; “¿Y por qué se tendría que renovar, si hay gente que lo hace excelentemente bien? No es sentarse a decir pavadas...".

Al volver al piso, Charlotte muy segura y fiel a sí misma dijo: “A mí, me cae re mal Yanina. Me parece una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele: ése es el tema”.