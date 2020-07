Fantino estalló contra Suar por dejar trabajadores en la calle, mientras tiene una...

El conflicto en Polka, Canal 13, sueldos adeudados, despidos, pago en cuotas, estalló de pleno en el corazón de los medios nacionales.

Y Alejandro Fantino no se quedó afuera.

Adrian Suar, titular de Polka y uno de los accionistas mayoritarios de Canal 13, aparentemente, dejó un tendal, y el santafesino reaccionó.

""Me hizo acordar a un personaje de un poema que se le concedió erróneamente al poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que dice 'Cuando vinieron por mí, ya no había nadie más'. Suar, que es parte de Capit, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, no hizo nada por frenar la llegada en cuentagotas de las latas extranjeras. Lo único que se preocupó fue por su fábrica de vender hamburguesas, su fábrica industrial de ficción", comenzó.

"Y hoy está llorando por todos lados, pobre Adrián. Lo que pasa es que hay que sentarse con el SAT, el Sindicato Argentino de Televisión, a negociar pautas y maneras de laburar. Nosotros en programas o canales clase media pobre como América nos reinventamos una o dos veces por año, ¿cómo vos no empezaste a ver que lo extranjero no te iba a terminar exterminando? Lo que te saca el trabajo a vos son las latas extranjeras, no supiste competir y plantarte a tiempo. No supiste defender. ¿Y ahora cuál es el problema? Lo que cobran los actores. No. El problema es que no te supiste reinventar", agregó.

"¿Está bien que si Suar va a achicar la empresa, y va a dejar a 100, 120 laburantes en la calle, siga teniendo una casa de cinco millones de dólares en Punta del Este?", concluyó.