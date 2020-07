Mirá que dijo Marcela Tauro cuando le preguntaron si extrañaba Intrusos: ¡una bomba!

Fue una de la esquirlas del caso Mühlberger: Marcela Tauro discutió fuerte con Jorge Rial y después de 17 años de trabajo dejó el piso de Intrusos, el programa decano de la prensa chimentera nacional.

Al poquito tiempo volvió a trabajar, también en el canal América, en Fantino a la Tarde, el programa que conduce el ex relator xeneixe de Radio Mitre.

Y allí, consultada, se sinceró sobre si extrañaba o no el trabajo junto a Rial.

Tauro aseguró que es "un volver a nacer porque pensá que estuve toda una vida ahí. Me pasa algo raro: estoy súper agradecida pero no extraño. No. Si quieren les miento o me callo, pero es un soltar".

Rial admitió días atrás que la "extraña en su equipo", pero Tauro insistió: "Fue una etapa maravillosa, no es que estoy hablando mal. Pero no extraño, es lo que me pasa. Yo soy esta gracias a Intrusos pero bueno, me caracterizo por mi sinceridad".