Otro round de Yanina Latorre, ahora con Pampita: "Te haces la...

Yanina Latorre no se cansa de pelearle a la que se cuadre.

Se cuadren o no, ella igual les va a encontrar la metida de pata y las va a castigar.

El último enfrentamiento todavía está tibio, fue con la panelista de Pampita, Julieta Novarro, que se metió con la hija de Latorre, Lola.

La acusó de mala leche por haberle insinuado a su hija Lola si quería ser panelista del programa, y nos quedamos esperando su respuesta.

Pero Latorre es peso pesado, y Novarro recién comienza.

Así que quien salió a contestarle fue la dueña del programa, la mismísima Pampita Ardohain: "Yo me entero que la producción está buscando un panelista por todos lados, ¿no? Porque me entero por los portales que la llamaron a Lourdes Sánchez, Lola Latorre… ¿a quién más? A Cande Ruggeri también. Pero yo no tengo idea de nada", explicó.

Y Latorre, horas más tarde, respondió: "Pampita sos divina pero hacete cargo de que sos la conductora de un programa de televisión. Si realmente no sabés lo que pasa en tu programa me das mucha lástima, pero yo dudo que te ofrezcan panelistas sin preguntártelo".

"Esta semana incomodaste a Hernán Drago con preguntas de sexo, incomodaste a Tini hablándole del ex novio, vos que sos la reina de la no incomodidad me parece raro que lo hagas. El año pasado te reíste del miembro de Luciano Castro... vos te hacés la Madre Teresa de Calcuta y si después alguien llega a hablar de vos te volvés loca. Hacete cargo, si vos vas fuerte, te vuelve fuerte", disparó.