Yanina Latorre, round 1 millón: mirá a que famosa trató ahora de "resentida"

¿Pasará una jornada entera en los medios sin que Yanina Latorre se trence en combate con alguna, alguno, varios, muchos, pocos?

Hasta ahora la cuenta viene siendo perfecta: todos los días hay pelea.

Ahora le tocó el turno a Marcela Coronel, la periodista, panelista y conductora que le mojó la oreja, alegrándose de que la ex de Diego Latorre se ponga del lado de Denise Dumas en el conflicto que arrastra con ella.

Y entonces Latorre, a lo Bart Simpson, hizo lo suyo: ""Viste que a mí generalmente cuando alguien me pega me inspira como una violencia y me dan ganas de contestarle. La verdad me parece tan triste, tan ameba, tan que si no pasaba esto en su vida nadie ni sabe que es panelista, que no me dan ni ganas de contestarle".

"Generalmente casi todas las personas que trabajaron con ella tuvieron éxito, triunfaron, no llegó a conducir. Está sentadita en un panel hace dos años en algo que no le gusta, porque nunca llevó un tema, nunca llevó una noticia, nunca llevó una primicia. Me parece que a todo llegó tarde, si se habla de ella es porque se va o renuncia, le pasó lo mismo", aseguró filosa.

Además, agregó: "Me parece que ella sí subestima a todo el mundo, a mí me gusta estar de la vereda de enfrente de ella porque me parece que es una chica que no llama la atención. Yo nunca agarro un diario, un blog, una página, un Twitter y Marcela Coronel".

"La verdad que o se dedique a otra cosa, para mí que todo le llegó tarde y que es una resentida. Y lo que le hizo a Denise Dumas no corresponde", concluyó.