Traumático: Cinthia Fernández confesó cómo dormía después de sufrir un tremendo robo

Luego de la difusión de la noticia en la que un jubilado , de 71 años, mató a un ladrón que ingresó a su casa con el objetivo de robarle, dio paso a un profundo debate en la sociedad sobre el accionar del hombre y la determinación de la Justicia.



Nicolás Magaldi les preguntó a sus panelistas de El show del problema si alguna vez sufrieron un robo y cuál fue su reacción, y Cinthia Fernández relató cómo la afectó haber sido desvalijada en primera persona.

"A mí me pasó, no hace mucho, cuando estaba en la final del Bailado, entraron y me desvalijaron la casa. 15 días después, 4 y cuarto de la mañana me forcejearon la puerta de mi casa, yo estaba sola con mis hijas y dormía con un cuchillo debajo de la almohada, a partir de que me desvalijaron”

Luego, dio más detalles del miedo con el que vivió posterior al robo y los traumas con los que debió lidiar por mucho tiempo hasta que sus miedos curaron.



"Lo primero que hice fue llamar a mi mamá porque el día que me robaron el 911 tardó una hora en venir. No es muy confiable. Entonces, la llamé a mi mamá, agarré una lámpara de cemento y un Raid porque lo tenía en la escalera. Y dije 'lo primero que hago es tirarle la lámpara de cemento en la cabeza al primer hijo de pu... que se aparezca'. La alarma estaba activada, porque ya me habían robado, pero tenía la duda de si iba a sonar. Después dije 'el Raid se lo tiro en los ojos', sin pensar si tenía un arma y me disparaba. Yo pensé que estaba sola con mis hijas. Pero me terminé mudando, a un barrio privado al cual también entraron hace un mes. Me terminé yendo de esa casa y dormí un año con mi vieja en el living y yo con un cuchillo