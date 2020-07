Nati Jota volvió a la carga con una foto y un reflejo que tenés que descubrir

View this post on Instagram

((MAu00d1ANA jueves 22hs vivo con CARLITOS PAEZ)) Que tu morbo curioso atraiu0301do por los rugbiers que tuvieron que alimentarse de los cuerpos de sus amigos muertos no te empanu0303e lo grandioso y heroico de esta historia. 16 pibes que no solo sobrevivieron a un accidente aeu0301reo, sino a pasar 72 diu0301as en el medio de la Cordillera de los Andes. Trateu0301 de resumir en algunos minutos, una historia que se viene contando hace 48 anu0303os. Que se hablou0301 mucho y hasta se han hecho libros y peliu0301culas. Como siempre, gracias por mirar el video y espero que les guste y si no sabiu0301an mucho, ojalau0301 ahora tengan un pantallazo. A miu0301 me pasou0301 que quedeu0301 fascinada y quise y quiero saber mau0301s. Si quedan como yo, les cuento que hay muchas entrevistas en youtube, documentales y varios libros. Por ejemplo de CarlitosPaez, que de paso le agradezco la amabilidad de responderme y compartir con nosotros un poco de su experiencia. Y como iu0301cono, estau0301 la peliu0301cula: Viven (estau0301 en Flow!), de la que saqueu0301 varios extractos para poder ilustrar un poco tanto cuento salido de mi boca (en realidad de los documentales que vi y los textos que leiu0301). Despueu0301s en mi video hay muchas imau0301genes y videos 100% reales, lo cual a miu0301 tambieu0301n me deja flasheada (fue hace 48 anu0303os y estaban en el medio de la cordillera!). Como el video de cuando Nando Parrado y Roberto Canessa acaban de llegar, o el mismiu0301simo rescate, o todas las fotos de ellos ranchando ahiu0301 el aviou0301n estrellado en la nieve! Todas reales! Me confirmou0301 Carlitos que teniu0301an una cau0301mara y hay 14 fotos dando vueltas. Como siempre, feliz de leer sus comentarios, opiniones y datos que quieran agregar. Porfa siempre con respeto y buenas intenciones. Los quiero y espero que les guste! Me toma gran trabajo pero despueu0301s me quedo chocha de haberme abrazado a una historia nueva, y mau0301s todaviu0301a de poder transmitirla. Besoooosssud83eudde1ud83eudde1