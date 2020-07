Se metieron con Lola, y Yanina Latorre volvió a estallar: ¡mirá qué dijo!

Yanina Latorre tiene pocas pulgas, y si se meten con su familia más.

Ya quedó bastante expuesta ella y sus hijos con los deslices de Gambetita Latorre, infiel consuetudinario, y vicioso pertinaz, según los dichos de la fallecida Natacha Jaitt.

Pero lo de la pareja vaya y pase, al fin y al cabo son adultos, sin embargo lo que Yanina Latorre no va a permitir es que se metan con sus hijos.

La periodista se mostró como una madre celosa y ya cruzó a varios por la osadía.

Esta vez le tocó a Julieta Novarro, panelista del programa Pampita Online, que le preguntó a Lola si la mamá no la dejaba ser panelista, aunque la inviten.

Y Yanina respondió, comenzando a tomar temperatura. "No es que no la dejo, yo la puedo aconsejar. Mi consejo fue 'no es para vos, no te conviene', ella no es periodista y no me gustaría que sea una panelista sin contenido porque es lo que yo critico".

Más caliente disparó, y acusó: "Ella estudia abogacía y además quiere ser actriz. Me parece que la amiga tiene mala leche, le dijo 'ojalá no te hagan llorar' por el tema de Ph".

Y terminó a toda orquesta, para individualizar a la ofensora, sin nombrarla: "La que tiene el papá cantante, que su esposo tiene problemas en la justicia", haciendo referencia a su padre, Chico Novarro, y a su esposo Mariano Jinkis, quien estuvo involucrado en el FIFA Gate.