Mirá qué le quiere hacer Yanina Latorre a Ivana Nadal: ¡te vas a sorprender!

Hace ya varias semanas que Ivana Nadal viene compartiendo mensajes altamente polémicos en sus redes sociales. Lo que empezó como una campaña de aceptación, intentando promover el "amor propio", terminó convirtiéndose en una serie de videos donde instaba al público a "soltar el dolor". Incluso, llegó a hablarle a quienes habían perdido un hijo.

Tras las fuertes críticas que recibió por parte de varios de sus seguidores, quienes la acusaron de estar banalizando un tema grave, Nadal anunció que tenía pensado irse del país.

"No entiendo este medio la verdad ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con maltrato y violencia. Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año", planteó en su cuenta de Instagram, según informó la Revista Pronto.

En Los ángeles de la mañana trataron el tema y Yanina Latorre fue más que clara al dar su opinión sobre las declaraciones de Nadal. "Ella está haciendo unos tiktoks graves, graves, diciéndole a la gente cómo salir de los dolores y haciendo una frivolidad de la gente que perdió un hijo", empezó diciendo la panelista.

"Paremos un poco la moto. Cuando no tuviste hijos, sé un poco responsable y no digas tantas pavadas. Y menos en un TikTok. Una chica como Ivana Nadal que no tiene idea de la vida esté diciendo que hay que soltar el dolor de la pérdida de un hijo, a mí me dan ganas de matarla. Eso sí es para matarla y que los haters le digan de todo. Y si se quiere ir del país... Me da ganas de matarla que alguien banalice tanto un dolor así", agregó Yanina.

Aunque sus compañeros de panel intentaron bajarle la tensión al tema, explicando que quizás Ivana quería dar un buen mensaje, la panelista no dio el brazo a torcer. "Mostrando el hombrito te dice de soltar. Está loca. Es un videito de tik tok, lo hace para tener seguidores en cuarentena. Ni que fuera Osho o Pilar Sordo. No se dedica a nada de eso. No tiene nada que hace, está aburrida, se pone en bata, muestra el hombro y habla de algo tan grave. Señora, cállese la boca. Ella se creyó que era elevada y estaba dando un buen mensaje, pero la bardeó todo el mundo, entre ellos yo", disparó sin prurito.

"Me pareció una barbaridad lo que hizo. Por respeto a la gente que sufre. De verdad lo digo. ¿Sabés lo grave que es que te pase una cosa así? El mensajito se empieza a viralizar y le llega a todos. Lo loco es que no se quiso ir del país cuando la madre estaba procesada por estafadora y el escribías y te puteaba", concluyó la panelista.