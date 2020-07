"¡Acá no hay ningún trío!": Mica Viciconte se alteró ante una pregunta sobre su relación

Hace poco más de una semana, Nicole Neumann acuso a Mica Viciconte de maltratar a una de las tres hijas que tiene con Fabián Cubero y explotó un nuevo escándalo entre la ex, la actual y el padre en discordia.



La panelista charló con LAM y aclaró que no existe la posibilidad de diálogo con la ex de su pareja, Nicole, para limar asperezas ni arreglar la relación.



Es por esto que la periodista Karina Iavícoli, le explicó que la información que brindó se la proporcionó Nicole y que jamás habló de 'maltrato'. "Decía que vos, con el tono elevado, le habías dicho que no te dijera lo que tenías que hacer", agregó.



Sin embargo, Karina le recomendó , y ahí estuvo el verdadero problema, que le pongan un punto final "al trío" y que los tres "se junten, la corten". Mica inmediatamente la frenó y le hizo una fuerte aclaración: "¡Es que acá no hay ningún trío!".



"Somos Fabián y yo, acá no hay ningún trío. Cuando me puse a salir con Fabi, sabía el combo con el que venía. Obvio que después me encontré con un montón de cosas que no sabía que venían con ese combo, pero son cosas con las que uno tiene que ir lidiando, viviendo, compartiendo y hablando", aseguró, sin vueltas.