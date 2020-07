Se va destapando la olla: mirá de que acusó Marcela Tauro a Jorge Rial

La salida de Marcela Tauro de Intrusos, tras casi dos décadas de trabajo, estuvo rodeada de versiones cruzadas, de dimes y diretes.

Ya trabajando en el programa de la tarde que conduce Alejandro Fantino, la Tauro poco a poco va dando señales de qué fue lo que pasó.

Entrevistada en una radio porteña, Tauro confesó que "me maltrató".

“Obvio. Es así. Yo dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Me acuerdo que eso me pasó por la cabeza. Pero bueno, son cosas que aclaro que las sé manejar, no era el primer día que trabajaba, ni nada. Ojo, fue solamente pensar por qué me pasaba todo eso. Lo que sé es que fue a la mitad del programa y yo seguí al aire, no me fui ni nada”, recordó.

"En el medio sabemos que hay gritos, y que no está bien y que tiene que cambiar. Eso lo entiendo, yo también puedo contestar mal, sé que es parte de nuestro laburo y la locura de la tele. Pero acá yo sentí que algo se cortó. No sé”, concluyó.