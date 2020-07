La Bomba tucumana muy dura contra La Princesita: ¿La "ninguneó" en la previa del Cantando?

Gladys, que cantará junto a su hijo, cree que puede llegar lejos en el certamen. ¿Cómo crees que se sentirá al ser juzgada por La Princesita?



Es de esperar que Gladys, La Bomba tucumana y Karina crucen algunos comentarios en la pista del Cantando 2020. Y eso se empieza a vislumbrar por los comentarios que tiró la experimentada intérprete de "La pollera amarilla".

"No soy amiga ni enemiga de Karina, La Princesita. No tengo relación, no la conozco y nos conoceremos ahí", dijo Gladys en diálogo con Ángel De Brito, el conductor del certamen que está a días de arrancar. Seguramente no le haya caído de maravillas a La Bomba que su colega de género esté en el rol de juzgarla por su canto.



En este sentido, Gladys cree que puede zafar siempre y cuando no la hagan cantar en inglés: "No sé si soy una buena cantante, pero soy una buena intérprete. Soy una actriz cuando tengo que cantar, lo siento".

Fuente: Con información de la revista Pronto