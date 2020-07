Lo que faltaba: mirá quién acusó de "fraude" a Tinelli por el Bailando

A la espera del gran estreno del "Cantando 2020", Marcelo Tinelli fue el centro de una fuerte denuncia por "fraude" por emisiones anteriores del " Bailando".

Por la pandemia de coronavirus, este año no podrá realizarse el cásico certamen de baile y, en su lugar, LaFlia decidió apostar por la competencia de canto. Allí se pondrá a prueba las habilidades musicales de varias figuras de la farándula argentina.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el conductor de "ShowMatch". Es que Marcela Tauro recordó su participación en la pista más famosa del país en 2015 y lanzó una polémica acusación contra el sistema de votos que tiene el programa.

En "Fantino a la tarde", el ciclo conducido por Alejandro Fantino, revelaron los datos de la votación telefónica en el duelo donde la panelista quedó eliminada frente a Alberto Samid. "Esto que tengo en mi mano va a generar mucho ruido. Van a ver en minutos la que sería la prueba de resultados adulterados en un reality muy famoso. Aquí hay números y detalles que no coinciden con lo que finalmente pasó al aire", anunció el periodista.

En ese sentido, el presentador advirtió que "habría ganado Marcela Tauro". Según sus registros, la panelista recibió 13.325 votos, es decir el 65,93 por ciento, frente a los 6.886 votos de Samid, solo el 34,07.

"Yo me quedé helada cuando lo ví", confesó la ex participante del ' Bailando' que se vio directamente afectada por la presunta alteración de los datos de los llamados telefónicos. "Acá hay datos que no coinciden efectivamente con lo que salió al aire", apuntó Fantino.

En ese sentido, el presentador lamentó que "en el medio hay plata de la gente. Porque si yo te apoyo... te estoy viendo y te quiero, y tengo la guita justa y saco de mi bolsillo un manguito para bancarte, y quedás afuera... Jugás con la mía".

"Es que yo sé qué pasó eso en mi caso, y también en otros duelos. Eso es lo único que a mí me molesta, que me duele. Hay mucha gente que nos sigue y por ahí gasta lo que no tiene en un llamado telefónico", cuestionó Tauro.