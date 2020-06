Marcela Tauro se animó y le dijo "No" a Rial: ¡mirá lo que va a hacer!

Marcela Tauro tuvo una fuerte discusión con Jorge Rial y abandonó Intrusos, el clásico de los chimentos que cumplirá 20 años al aire.

La panelista fue abordada por autoridad del grupo para que regrese, o para que trabaje con Guillermo Andino.

Este trabajo no le conviene porque está en el mismo horario que su labor en una radio de otro grupo de medios.

Así que sin Rial, sin Andino, la Tauro probablemente será panelista del programa de Alejandro Fantino, donde trabaja Luis Ventura.

Ventura se fue del ciclo que conduce Jorge Rial hace seis años, peleado con el conductor y con Marcela Tauro, en medio de un escándalo por la información sobre un hijo extramatrimonial.

Cuando a Ventura le consultaron sobre la posibilidad de Tauro sea su nueva compañera respondió: "Mi cuenta con ella, la escuché por boca de ella, no me la contó nadie. Algo que me dolió mucho, pero bueno, yo, hasta que escuché de boca de ella lo que dijo, no lo creía, porque al teléfono descompuesto no le doy bola. Ya está, las heridas están cicatrizadas. En algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó”.