¡Otro escándalo! Mirá por qué está furioso ahora Poroto Cubero con Nicole Neumann

Nicole Neumann y Poroto Cubero, si no fuera por las niñas, suponemos que viajarían con gusto en el tiempo para evitar aquella publicidad en la que se conocieron, enamoraron y formaron pareja.

Tras la separación no paran de darse y darse palos, generalmente en público y a través de las redes sociales o los medios masivos de comunicación.

Este nuevo capítulo tiene que ver con una violación de la cuarentena por parte de la modelo, que permitió que a la casa del lujoso country en el que viven hayan ingresado una manicura y un masajista.

El hecho fue advertido por los vecinos del barrio, que la denunciaron inmediatamente.

Esto redundó en multas, ¡que deberá pagar Cubero! según rezongó el ex futbolista.

Pero Nicole tiene versiones diferentes, sobre todo: "No es así, para nada. No hay nadie más obsesiva que yo con el tema. Ojalá, no me hago masajes hace cien años. La manicura entró pero porque ahora vende alimentos. Tiene ese permiso, distribuye alimentos. No me hizo las manos, sería una locura. Me dejó comida y por eso la dejaron entrar. Hasta donde yo sé, no dejan entrar masajistas".

Y sobre las cuentas fue terminante: "Las expensas las pago yo, ni idea. Pagué un aumento de AySA por un caño roto y las multas, supuestamente, vienen con las expensas".

Y para terminar sin dejar de echar un poquito de combustible al fuego, aseguró que todos "son delirios de él".

¡Lo que viene!