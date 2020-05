Nicole Neuman confesó que se le escapó y se la metió adentro a Joaquín Furriel: ¡picante!

View this post on Instagram

Accesorios @joyasyancristales ud83dudc41ud83cudf1bu267e Tengo obsesiu00f3n por todo lo que tenga ojitos, lunitas, infinitos, corazones.......bueno, debo ser una mezcla de todo eso, no ?? Jaja, intuiciu00f3n, noche, amor infinito......digo, de pronto, me parece, jaja Cuu00e1l les gusta mu00e1s???? Los leo......tendru00e1 algo que ver con nuestras personalidades?