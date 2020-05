Dos pequeñas potencias chocan y se sacan chispas: Brancatelli vs Latorre

Yanina Latorre whatsappeó al presidente Alberto Fernández sobre que debían hacer aquellos que tenían dos trabajos en prensa, y en el permiso de circulación podían poner sólo uno.

Increíblemente, para Diego Brancatelli, el presidente le respondió.

El único peronista del panel de Intratables disparó sin filtro.

"A mi no me contesta Alberto. Ya dije o me pongo una peluca o lo puteo, porque viste que a los que lo putean les escribe, como algunos periodistas. Con Yanina, qué se yo, tiene una amistad de antes y bueno, tampoco es que no me deja vivir el tema, pero hay una cuestión de lealtad política que quedó rara. Yo primero le respondo a los compañeros y después le respondo al resto, pero bueno no para todos funciona igual el tema códigos o no seré tan importante".

Latorre recogió el guante y dijo lo suyo: ""No me gusta lo de la peluca porque me deja mal parada a mí y al presidente, porque dicen que me contesta por ser mujer, me parece que no esta bueno, tengo muy buena onda con él. No le pregunté dónde cargar nafta, dije 'me la juego' y le pregunté información que nos sirve a todos, principalmente a los que tienen dos trabajos porque no había quedado claro. No dije nada raro, no lo expuse, no le pregunté boludeces, solo consulté información y se lo digo a los imbéciles de Intratables que les hice medio programa anoche. Laje también lo mostró, se hizo el canchero, se ve que es muy importante en América lo que hice".

