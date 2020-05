Escándalo en la TV: Yanina Latorre y Moria Casán se dieron "pa' que tengan"

Hace unos días, Moria Casán dijo un comentario sobre el affaire que tuvo Diego Latorre con Natacha Jaitt: : “Al marido lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida. Lo peor de todo es que estuvo muy enamorado de la mujer que partió. Él dijo que lo había sentido ese día. Creo que cuando dijo que pensó en quitarse la vida fue por la abstinencia de la persona que en ese momento era su clandestina”.

Esta opinión hirvió la sangre de Yanina Latorre, y en el programa donde es panelista, dijo: “Es una mujer que ha sido muy humillada, desde ese lugar me da compasión. No conozco una mujer que haya sufrido en el medio una humillación más grande”.

En LAM compartieron el testimonio de Casán y Yanina no dudó en realizar un furioso descargo: “Es una pobre mujer, Moria sos el ser más nefasto que hay sobre la tierra. Vos no me perdonás porque dije que te jubilaron del Bailando y hace dos meses dije que te levantaban el programa en América. Y fue tal cual”.

“Después, yo soy la misma de siempre, no cambié después de que me metieran un cuerno. Que me digas que Diego estaba enamorado de Natacha, los dos sabemos que no es era. La vio una sola vez en su vida. Se quiso suicidar o no, que eso no sé de dónde lo sacaste, por la locura y la humillación que le hicieron a él. Yo no me siento humillada de cornuda. Ser cornuda no es una humillación. El humillado es el que lo hace, al que lo agarran. Un tipo que estaba sufriendo por sus hijos”, agregó enojadísima.

Mirando a cámara, Yanina continuó: “¿Qué tiene que ver Natacha, que en paz descanse? ¿Qué tiene que ver que Diego me meta los cuernos con Natacha? Sos una pobre mujer. Yo me acuerdo más cuando vos humillaste a tu hija, que es tu sangre porque Diego no es mi sangre, en mi vida es un accidente en mi vida, mi marido, mi exmarido, padre de mis hijos. La echaste a tu hija de un programa en vivo porque decías que hacía cosas malas, no la dejaste entrar y te reías porque se limpiaba con papel higiénico. Eso a vos te describe como persona y madre”.

Cansada de que la chicaneen con la infidelidad de su marido, Yanina explotó: “Me tienen los huevos al plato estas minas. ¡Basta con los cuernos! Dejémonos de joder los huevos. Llega un punto en que todo es Natacha Jaitt loco. Hay una vida atrás de Natacha, que soy yo. ¿Yo qué culpa tengo de lo que Diego hizo con Natacha? ‘Ay, estaba enamorado’. ¡Mirá si Diego se va a suicidar por Natacha Jaitt! ¡Por Dios!”.

“Y no es que tenga nada en contra de Natacha porque yo jamás hablé de ella porque no me hizo nada. Pobre mujer que se murió, cuando se murió no hablé pero basta con eso loco. Fue un pibe que se tiró un mal polvo en su vida. Lo agarraron y lo extorsionaron. ¿Hasta cuándo va a pagar ese polvo? Él, yo y los chicos. Es una desubicada Moria. Le preguntan si soy filosa y termina diciendo que Diego se quiso suicidar por Natacha”, cerró Latorre ante la atenta mirada de sus compañeros.

En Twitter, el nombre 'Yanina' fue tendencia, mirá alguno de los tuits:

Más nefasto que vos no hay Yanina !! Sos tan berreta que ni siquiera saber escribir tu nombre. Yanina con Y no existe. Tu nombre es una muestra clara de tu falta de cultura. Ignorante !!' Te duele que @Moria_Casan te cante las verdades de tu vida, Gianinna !!! — gerbamas (@GiselleErba) May 13, 2020

YANINA LATORRE @yanilatorre



Es tendencia en Argentina.

Es por que su pareja Diego Latorre @dflatorre

Le volvió hacer cornuda otra vez. pic.twitter.com/LXOKpJz5W9 — #TENDENCIA (@TENDENCIASok) May 13, 2020

La vieja Casan hablo de Yani, de que fue cornuda ,etc y Yanina cuál diosa , la atendió para que tenga y regale , amo a Yani cada día más uD83DuDE0D — Grace725 (@Grace7255) May 13, 2020

Puse el canal 13 unos minutos y Yanina La Torre estaba matando a Moria Casan.. Mujer en el quilombo que te metiste.. Cuando Moria le conteste, ahí sí que te sentirás humillada.. uD83DuDE43 — :M C: ?uD83DuDCA5 (@mariel_9503) May 13, 2020

¿Habrá un nuevo round?