¿Rial no conduce más Intrusos? Un pedido muy especial, con una frase inapelable

Fuertes sacudones se están pro duciendo en el mundo de la televisión. Periodistas que entran y salen, ciclos que suben y bajan, decisiones artísticas, pero especialmente decisiones personales de los conductores.

Es el caso de Jorge Rial, quien este lunes confesó que está en duda sobre si seg uir o no conduciendo Intrusos por pe dido especial de Romina Pereiro, su actual pareja. En la mesa del envío por América TV, el conductor dijo que “venimos con miedo y cada uno en su casa debe tener a su familia dicien dole no vayas. A mi me pasa, Romina, mi mujer, Ema y Violeta) hijas de su esposa, me dicen no vayas, no vayas. Me cuesta hacer entender esto que sentimos que debemos estar para informa y entretener”.

Y en seguida soltó una frase cat egórica que abre incertidumbre respecto de hasta cuándo seguirá al frente del ciclo. “Quiero decir que no nos vamos a inmolar”, dispa ró.

