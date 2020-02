Jimena Barón estrenó su tema más polémico y responde a todo: miralo

Jimena Barón lanzó el video de su tema más polémico.

La canción de llama PUTA, y fue escandalosa por la promoción que realizó la cantante, con afiches por los que la acusaron de promover la prostitución y la trata.

Barón tuvo que pedir ayuda psiquiátrica por los agravios recibidos, y los profesionales le aconsejaron que se aleje de las redes.

Cuando le preguntaron si estaba deprimida, ella le respondió a un seguidor: "Ya no, lo lamento por los cazaputas".

Y en sus redes siguió respondiendo a sus fans, con alguna polémica incluida.

La letra de la canción:

A mí me enseñó la calle (hey)

Lo que no aprendiste en Harvard (¿Cómo se dice?)

No me sobran los modales

Pero siempre viene a casa (hey)

Yo no te cocino ni el desayuno

No tengo pa' Armani, si pa' Siempre 21

Y no me importa porque

Todo lo que yo me pongo me queda bien

Y me lo quito más rápido (Jajaja)

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver



Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí (Ay)

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver, -ver

Hey, Miss Culta (hey)

El vino solito, no tengo la culpa (Uh-huh)

Con tu idioma un poco se le dificulta

No te sabe entender

Y a mí me consulta (Que no se entiende)

Tranquila que yo lo comparto

Lo tengo un ratito en el cuarto (hey)

Me subo y le doy un infarto

Le dejo mansito el lagarto

Y se fue

Yo no quiero novio

Así pa' mí está bien

No tengo ni tiempo no, no (Uh)



Papi, yo te lo advertí

Conmigo las cosas funcionan así

Probás un poquito y no puedes salir

No te vayas a confundir

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí (hey)

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí (hey)

Algo debo tener pa' que quiera' volver

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver, -ver

(Vuelve a mí)

Porque sabe lo que es bueno (Vuelve a mí)

Yo tampoco se lo niego (Vuelve a mí)

Ji-mena

Si se complica, te llamo



Y nos vamos pa' atrá' (hey), -trá' (hey)

Que a mí me gusta por atrá', -trá', -trá', -trá', -trá'

Y nos vamos pa' atrá', -trá' (Ah)

Que a ti te gusta por atrá', -trá', -trá', -trá', -trá'

¿Cómo me dicen?

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver

Dicen que soy p*ta, pero

Di-dicen (Jajaja), -trá'

Di-dicen, -trá', -trá', trá'



Te llamo, papi

Di-dicen (hey), -trá'

Di-dicen, -trá', -trá', trá', -trá', -trá', -trá'

Que no soy p*ta, soy generosa