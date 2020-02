Guillermina Valdéz confesó qué hace antes de meterse en la cama: ¿qué será?

Todos tenemos algún rito antes de acostarnos.

En televisión, entrevista en un programa de la tarde, Guillermina Valdez confesó que hace ella antes de acostarse.

La ex partenaire del Topo Gigio confesó que "me pongo crema de manos y unas gotitas de aceite de almendras. Después me pongo guantes de lana, porque absorbe mejor.".

Luego aclaró que lo hace solo en otoño e invierno.

Así que si estabas buscando los guantes, dejá nomás…