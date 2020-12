Karina La Princesita no se quedó callada y le respondió a Mediavilla: qué dijo

Karina La Princesita y Oscar Mediavilla están siendo protagonistas del Cantando 2020 no solamente por formar parte del jurado, sino que también por los enfrentamientos que llevan adelante.

Tanto delante como detrás de cámara, que fue justamente uno de los momentos que grabó la ex del Polaco y en el que se llega a ver al productor musical digiriéndose de una manera un tanto beligerante.

Finalmente, Karina habló en «Los ángeles de la Mañana» y contó todo lo sucedido. «No necesito descalificar a otros», disparó la cantante.

En el móvil de LAM, Karina declaró: “Yo soy re viva, no lo voy a negar, pero el vivo ese, yo ya lo había empezado antes de todo ese griterío. Es más, yo soy muy viva, pero no soy mala leche. Entonces, yo siempre hago vivos en los cortes, a pedido de la gente, porque interactúo con la gente y me dicen ‘hacete un vivo en los cortes’ y la verdad es que hago vivos. No es la primera vez».

«Y yo siempre me fijo que no estén cuchicheando al lado. Si veo que están todos hablando, me alejo. Siempre cuido esas cosas, y esa vez, yo estaba haciendo un vivo. Vi que Nacha estaba en la suya, Moria no estaban y Oscar estaba a cinco metros haciendo una nota, y no estaba al lado mío. De repente, no sé qué lío se armó, que le dice ‘Te voy a cag** a trompadas’ al notero y no sé qué. Viene, cruza toda la pista y se sienta”, explicó la situación La Princesita.