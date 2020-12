Durísimo comentario de Mariana Nannis para Caniggia: ¿lo trató de ballena?

A pesar de que Claudio Caniggia desde hace tiempo rehízo su vida con Sofía Bonelli, sigue enemistado con su ex, Mariana Nannis. La mediática, lejos de mostrarse conciliadora, sigue fulminando tanto a Claudio como a Sofía.

En esta oportunidad, la mamá de Alexander, Axel y Charlotte compartió vía sus stories de Instagram una foto que muestra a Claudio disfrutando del mar con Sofía. Filosa, Mariana criticó el aspecto físico de él y emitió un repudiable comentario sobre ella.

"Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan, pero no me apena. Jodete por andar con el trolo del Faena", escribió en sus redes sociales junto a la imagen. Y le sumó la canción Estoy saliendo con un chabón de Los Sultanes.