El fuerte y polémico descargo de Nicole Neumann sobre la despenalización del aborto

Nicole Neumann es un fuerte defensora de las dos vidas y en los últimos días hizo más presente su opinión a través de las redes.

La modelo no se privó de verter su punto de vista llegando a utilizar palabras y comparaciones que generaron cierta polémica.

Neumann fue contundente con el verbo que escogió: “¿Asesinar una vida es salud pública? No, me parece que el cáncer de mama lo es, y un montón de otras enfermedades”. La ex de Fabián Cubero opinó lo comparó con otras problemáticas: “Un embarazo no es algo que necesite ser tratado. Muchas personas están pidiendo para que sus hijos sean asistidos por afecciones con las que nacieron”.

A la conductora se le dificultaba hallar las palabras adecuadas. “Me cuesta mucho como mamá tener que hablar de esto. Nadie tiene que morir, ni las mujeres, ni esos bebés”, reflexionó. Además, agregó la frase que caracterizaba a los de pañuelo celeste: “Salvemos las dos vidas”. A continuación, se preguntó por el rol del Estado en este asunto.

“¿Dónde hay que poner el foco? En la educación, en la prevención, en brindar formas anticonceptivas y en acompañar a esas futuras mamás”, argumentó. “¿No les parece que así sería mucho mejor? Cerrar los lugares clandestinos, poner la fuerza, la plata y la energía en que nadie tenga que decidir entre la vida y la muerte”, concluyó la rubia. Más tarde, volvió a dar que hablar en el programa “Nosotros a la mañana”, del canal El Trece.

Nicole lucía un vestido azul brilloso en el show y debatió sobre cómo evitar el embarazo indeseado: “Primero, la responsabilidad de una como mujer adulta al hacer cosas. Después, desde el Estado al proveer métodos anticonceptivos y educar para saber cómo usarlos para no tener que llegar a eso”. Además, inició la polémica en las redes con una declaración: “Es mentira que el aborto se produce hasta la semana catorce, porque se lo permite por simple demanda”.