Por primera vez, Nacha Guevara se emoción al escuchar a Ángela Leiva

Además de ser una de las participantes más talentosas de Cantando 2020, la voz de Ángela Leiva logra llegar al corazón de los participantes. Y en su última gala, la cantante emocionó hasta las lágrimas a Nacha Guevara con su performance.

Acompañada de Brian Lanzelotta, Ángela logró erizar la piel de todos al entonar I will always love you, el famoso tema de Whitney Houston que se convirtió en la cortina de la película El guardaespaldas.

Luego se dirigió a Lanzelotta con la voz aún quebrada: “Y vos Brian sos cada vez más querible. Tienen diferencia vocal pero se acoplaron bien, se conectaron y me emocionaron”.

Por último, Nacha decidió felicitar a la pareja con un 10 que acompañó con unos fuertes aplausos y un gesto especial: “Así que me voy a poner de pie”, cerró, asombrada de la puesta en escena que propusieron.

Fuente: Con información de Ciudad