Bombazo en LAM: ¿Cinthia Fernández sale con el ex de una compañera del programa?

Los Ángeles de la Mañana es uno de los programas referentes dentro del mundo de la farándula argentina, pero también se permite abordar vidas y momentos especiales de sus propios integrantes.

Como es el caso de Cinthia Fernández, a quien Ángel de Brito, conductor del programa, relacionó con el ex de una compañera de trabajo.

El también presentador del Cantando 2020 contó qué ocurrió en el último cumpleaños de Andrea Taboada. “Fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea hace poco a comer. Fuimos Mariana Brey, Maite, Andrea, yo, el marido de Brey y a último momento cayó Cinthia. Antes de que venga Cinthia, el marido marido actual de Mariana nos dice ‘tengo un candidato para Cinthia’”, expresó.

“Nunca me lo dijo”, aseveró Fernández. “Te lo dijo, pero no te decía quién era. Quien te quiere dar, conocer, enamorar, casar y tener hijos es el exmarido de Mariana Brey, el papá de Lucas”, dijo Ángel, mientras Mariana se reía de lo que estaba escuchando. Luego, la angelita tuvo su espacio para decir lo que pensaba sobre lo que estaban diciendo.

“Yo fui muy honesta y clara. Todo bien. Me llevo espectacular, me llevo bárbaro. Que tenga todas las novias que quiera, pero no estoy de acuerdo, porque rompería una amistad. Es mi amiga Cinthia. No tiene nada que ver que ya no estemos más juntos. Me parece de muy mal gusto. Conociendo a Cinthia, sé que no lo haría”, explicó Brey, mientras Cinthia le daba la razón.

“Tenés que soltar a tu ex”, sentenció Ángel. “Yo lo tengo re soltado, pero eso no se hace. A Cinthia le acaba de pasar con el ex que se enganchó con la madre de una compañerita del colegio. Cosa que cae mal. ¿Justo a Cinthia te vas a enganchar? No, no. No coincido”, insistió Mariana. De todas formas, a la modelo le mostraron una foto del ex de Brey y dijo que no era su tipo físicamente.