¡Harta!: Cinthia Fernández explotó contra los rescatistas de mascotas por…

Un nuevo escándalo explotó entorno a Cinthia Fernández quien pidió a través de sus stories de Instagram el dato de un criadero de Caniches micro toys y explicó que compraría, en vez de adoptar, porque solo podía tener en su hogar un animal chiquito.

Los proteccionistas de los animales refutaron sus dichos sin filtro y le explicaron que puede conseguir un can chiquito en refugios sin necesidad de acudir a criaderos y comprar una mascota.

"Me pegó", a qué estrella argentina acusó Cinthia Fernández de agredirle

Ante la catarata de comentarios negativos que recibió la modelo y conductora, no aguantó su descargo y lo hizo en las redes sin ningún tipo de restricción:

"¡Me dicen asesina por no adoptar! ¡Ya me cansé! El año pasado lo mismo... Y el perro me lo había regalado un amigo. Este año, uniré una raza específica y también soy asesina. Si fuera así las veterinarias que venden serían ilegales, el mundo sería ilegal"