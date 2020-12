Miley Cyrus dice que simepre lo amará, pero ¿por qué le dio el olivo a Liam Hemsworth?

La historia de amor entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth daría para escribir una novela o hacer un película. La cantante y el actor se conocieron siendo unos adolescentes cuando trabajaron juntos en la película 'La última canción'. De ahí surgió una relación de 10 años con varias rupturas y reconciliaciones. En 2012 se prometieron pero no se casaron hasta la víspera de Nochebuena de 2018 con una ceremonia íntima en su casa junto a su familia. Fue una boda de cuento pero todo terminó 8 meses después del 'sí, quiero' y están oficialmente separados desde el pasado mes de enero.

Desde ese momento, él ha empezado una nueva relación con la modelo Gabriella Brooks y ella ha tenido dos romances: primero con la influencer Kaitlynn Carter y después con el cantante Cody Simons. Todo el mundo culpó de la ruptura a la cantante. Se habló incluso de una infidelidad por su parte. Ha sido ahora cuando ha querido explicar en una entrevista con el programa de radio The Howard Stern Show lo que pasó realmente para que su historia de amor terminara.

"Hemos estado juntos desde los 16 años. Y ocurrió que nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió", afirma Cyrus. “Lo primero mi voz, que si escuchas cómo era antes y después del incendio es muy diferente por que el incendio me dejó realmente traumatizada. Además cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica, no podía volver, y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo", continúa con su relato.

"Tenía tanto allí guardado y todo se fue de repente por culpa del incendio. Cada canción que había escrito, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Y al tratar de volver a reconstruir eso, en lugar de decir ‘Oh, la naturaleza hizo algo que no pude hacer por mí misma; me obligó a olvidar mi pasado’, decidí correr hacia el fuego", comenta dejando claro que entró así en un proceso de autodestrucción.

Miley siguió explicando lo que ocurrió tras perder su hogar: "Algo que por cierto no es nada raro porque muchos animales hacen esto cuando hay un incendio forestal en un bosque. Los ciervos, por ejemplo, que terminan muriendo. Digamos que te sientes atraída por ese calor, y yo soy una persona muy intensa que me negué a aceptar lo que había ocurrido. No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo”.

La artista no pudo evitar reconocer que aún siente algo por Hemsworth. "Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré. Pero después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas", dijo para terminar.