¡Qué confesión!: Karina, en vivo, dio la noticia más esperada

Karina La Princesita ya vuela con luz propia en el Cantando 2020. Y más aún tras la tremenda confesión que compartió delante de todos.

La cantante de música tropical se robó la atención de todos al confirmar una noticia que saca a la luz una situación muy personal.

"Karina fue a ver tu obra con el novio, lo presentaron, lo aplaudieron. Yo vi el video de Flavio diciendo eso. ¿Con quién fuiste?", comenzó diciendo el conductor aprovechando que Carmen Barbieri estaba en la pista y que trabaja en la obra de Flavio donde la cantante tropical fue vista con su nuevo amor. "Fui acompañada", manifestó la jurado entre risas. "¿Con una amiga?", insistió De Brito.

"Con una amiga y dos amigos, bueno sí, no sé", agregó la cantante. "Decime la verdad de una vez… primera salida oficial con tu novio", comentó Ángel. "Sí, es verdad", terminó diciendo La Princesita. "Te aplaudieron todos en el teatro, muy bien" acotó el conductor conforme con la respuesta de su compañera. "¿Y vos cómo estás Carmen, con ese tema?", lanzó después el periodista muy intrigado con la situación sentimental de la capocómica.

"¿Eh? ¿Dónde?", dijo la mamá de Fede Bal intentando escapar de la situación. "En ese tema, con el amor", le explicó De Brito. "¿En el amor? Me pareció algo raro esa palabra. No tengo a nadie, a nadie en vista. Eso hablaba recién con el coach, no sé que me pasa", confesó la participante. "Quien te dice capaz que después de esta gala aparece", acotó Laurita Fernández enviándole sus buenas energías a su exsuegra.