Cinthia Fernández recordó a Ricardo Fort: "Me llenó de...

Cinthia Fernández fue una de las figuras del espectáculo que estuvieron cerca de Ricardo Fort.

Y en fechas de conmemorar la desaparición física de una de las estrellas que más rápido emergieron y descendieron del firmamento del espectáculo nacional, contó una tierna anécdota.

"Yo estaba embarazada y mi espectacular exmarido estaba tomando algo en un bar. A las tres de la mañana me agarró antojo de comer un bocadito (de la firma de la familia Fort), no me había pasado en todo el embarazo, y lo puse en Twitter", contó Cinthia.

"Ricardo me escribió por privado y me dijo ‘mañana tenés toda la casa llena de chocolates’. Dudé si era su cuenta real, por lo que también me escribió una persona que estaba siempre con él y me pidió la dirección de mi casa. No te puedo explicar lo que fue al otro día. Estuve un año llena de granos por comer chocolate", siguió.

La panelista valoró más la actitud del excéntrico millonario ya que no estaban pasando por le mejor momento de su relación amistosa: "Nos habíamos peleado porque yo decía que la relación entre Virginia Gallardo y él no era verdad. Después nos vimos de vuelta e hicimos las paces, creo que fue en un programa de La Biblia y el Calefón".