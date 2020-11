¿Abrió una puerta?: More Rial no descartó la posibilidad de estar con una mujer

More Rial es una de las chicas del momento, no solo por sus audaces postales en las redes, sino también por cómo se muestra en profundidad ante sus fans sin prejuicios.

La ex morocha se encuentra en pleno conflicto con su papa, Jorge Rial, pero a pesar del mal rato también se toma el trabajo de contestar cada una de las preguntas de sus fans.

Directamente, y durante una suerte de encuesta en sus redes sociales, sus seguidores que le preguntaran lo que quisieran a través de sus historias de Instagram. Pícara, una usuaria quiso saber si viviría un romance con una mujer.



A lo que la bella More respondió sin pelos en la lengua y muy segura de su presente, pero dejando una puerta abierta hacia el futuro.



"Veo que esto me lo preguntan siempre... No sabemos las vueltas de la vida. Y no te sabría decir el día de mañana... Pero hoy me gustan los hombres y elijo salir con hombres"