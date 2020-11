Lola Latorre se mandó otra, la imputaron, y Yanina la sacudió: "Es una pel...

Tanto el Juzgado Federal #4 junto con el Juzgado de Garantías de Turno de Mercedes decidieron imputar a Lola Latorre por estar en el lugar donde se iba a desarrollar una fiesta clandestina en plena pandemia. Yanina Latorre, que hasta el momento intentó despegar a su hija del escándalo alegando que sólo 'fue a buscar a una amiga', volvió a referirse al caso y si bien la sigue defendiendo, dejó en claro que está molesta con ella.

"Me están taladrando por lo de Lola... Me chupa un huevo lo que crean realmente. Ella no miente. Si hubiera estado en la fiesta habría fotos, videos... habrían empapelado la Ciudad... que alguien venga y me muestre un video de mi hija bailando en la fiesta".

Después, explicó el paso a paso de lo ocurrido: "La amiga de Lola que es tan pelotuda como Lola se asustó, la llamó. Lola, que es una reverenda boluda fue con otras dos amigas a buscarla. ¿Es boluda? Es boluda. A la de la mañana se fue a buscar a una amiga que estaba en Mercedes en una fiesta ilegal. Llegó, quilombo, nunca bajó del auto, le tomaron los datos y quedó metida".

A continuación, se desquitó con los haters: "Estoy podrida del tribunal de Twitter. ¿se creen que somos asesinos seriales? Cometió un error, es una pendejita boluda y la voy a reventar pero basta de decir pelotudeces.... se meten en el instagram del novio de Lola, buscan cosas... comprense una vida. Ella tiene 20 años y como cualquier pendejo de esa edad, hace pelotudeces".