Yanina Latorre podía ser el pase del año: ¿adónde estuvo por ir?

La panelista Yanina Latorre logró ganarse un espacio en El Trece a fuerza de escándalos y se convirtió en una personalidad convocante. Ahora, una de las figuras de Telefe intentó convencerla de que cambie de canal ¿Qué dijo ella?

Las intervenciones de Latorre en Los Ángeles de la Mañana y sus escandalosas peleas en el Cantando 2020 junto con su hija, Lola Latorre, pusieron a la mediática en un lugar de mucha exposición y su nombre siempre resuena en el medio. Quizás por ese motivo, el chef Donato De Santis no dudó de invitarla a que participe de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

Todo sucedió en el programa que Marcelo Polino conduce en Radio Mitre, donde también participa Yanina. En medio de la entrevista al jurado del éxito de Telefe, Latorre afirmó que cocina muy bien y el cocinero no perdió la oportunidad para hacerle la propuesta. "Y bueno, en la segunda edición, venite", la invitó el italiano.

Sin embargo, la mediática panelista rechazó la idea por dos motivos muy específicos. "No, primero que tenemos un problema de canales, pero además yo me creo la mejor en todo, así que cuando me critiquen, tiro los platos por la cabeza", aseguró.