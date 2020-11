"Me pegó", a qué estrella argentina acusó Cinthia Fernández de agredirle

Cinthia Fernández se animó a denunciar frente a las cámaras de Los Ángeles de la Mañana la que sería una fea actitud de Graciela Alfano para con ella.

Según contó la panelista, su compañera le pegó aunque no fue un comentario que se dijese al pasar y la charla quedara ahí.

Ángel de Brito, presentador del programa, quiso indagar un poco sobre lo que pasaba entre las dos “angelitas”. “¿Qué pasa entre ustedes?”, consultó y tomó la palabra la ex de Matías Defederico. “Pasó algo recién en el corte que no me gustó. La señora me pegó, me empujó. Lo vieron todos por suerte. Estábamos grabando unas cosas para el Tik Tok. Yo pasé bailando por atrás.Y no me gustó. Yo no tengo ningún problema con ella”, explicó la modelo.

“Pero grabaste un Tik Tok y no la invitaste a participar”, acotó el periodista. “No, pero puedo hacerlo, ¿o no? Se generó un clima de mucha mala onda esta semana que fue innecesario. Ayer fue muy agresiva. Traté de no contestar y a mi me cuesta. Lo de hoy fue demasiado. Ya levantarme la mano en un lugar de trabajo me parece que no va. La educación ante todo”, continuó.

Sobre lo que Graciela le dijo el jueves (que no era talentosa), Fernández dijo: “Lo que pasé ayer tampoco me gustó, porque sí estudié toda mi vida. Me dijo que soy una cuatro de copas. Sí, es verdad estoy hace 15 años laburando, pero siento que recién empiezo y creo que gente como vos debería dar el ejemplo. Creo que me dijiste que yo daba vergüenza, que era un perro”. “Agredir por figurar o por rating o por ser funcional no está bueno”, arremetió.