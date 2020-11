La acusan de "comerle la billetera" a Jorge Rial: mirá que dijo la mujer a la que More llama "mamá"

Si bien Jacqueline Patoka no guarda ninguna relación biológica con la hija adoptiva de Jorge Rial, mantiene mucha cercanía con la joven y el pequeño Francesco, a quien trata como a su nieto.

Sin embargo, luego de ganar gran notoriedad en el mundo virtual tras mostrarse junto a la joven mediática, Jackie contó que empezó a recibir fuertes acusaciones por parte de los usuarios y ella salió a responderles.

Jackie y More se conocieron hace tres años y se volvieron inseparables pese a que la mujer está instalada y lleva su vida en Miami. "Mi relación con More empezó hace más de tres años porque mis hijos son cantantes, aunque ahora no continúan con su carrera. Ellos tienen reconocimiento internacional y estaban haciendo una campaña anti bullying y anti discriminación. Me encantaría que ella pudiera venirse a Miami, pero no es un tema que yo pueda decidir", contó en una entrevista con Paparazzi.

"He tenido amenazas en mis cuentas en redes sociales, en los últimos días. Yo no le tengo miedo a nadie, eso quiero aclararlo… Se ha dicho que soy mafiosa, que vengo a buscar la plata de Rial...", reveló la mujer en una entrevista con Paparazzi.

Más allá de su cercana relación, la empresaria de medios aseguró: "Sería incapaz de meterme en una relación padre-hija porque no me corresponde. No soy de esas personas que le gustan los conflictos". La mujer se refirió a las disputas internas que tiene More con el periodista y aclaró: "Estoy en este vínculo con More solo porque hay amor”.

Mientras que en cuanto a las acusaciones por parte de los usuarios, fue tajante: "Te podrás imaginar, gracias a Dios, que tengo una vida bastante acomodada, superior a la de Rial, no necesito nada de él". Además detalló que trabaja como "presidenta adjunta del Paseo de las estrellas de Las Vegas, y en muchos medios de prensa internacional, ya sea en Televisa, Univisión, Telemundo, Megatevé, tanto en Estados Unidos como en México”.

"Te vuelvo a repetir que tengo un cargo de presidenta adjunta del Paseo de las estrellas donde estamos con mega proyectos. No necesito nada de nadie porque, gracias a Dios, tengo una posición superior a la de Jorge", expresó.