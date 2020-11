Dolor en la TV argentina por la muerte de una querida actriz y periodista

El mundo de la televisión argentina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Nelly Raymond, quien brilló en décadas pasadas como periodista, actriz y bailarina.

La artista murió a los 88 años en la noche del pasado miércoles n el Centro Gallego, a los 88 años. Había sido internada el último fin de semana por un cuadro de deshidratación, que complicó su estado de salud por otros problemas que arrastraba

Una de las encargadas de dar la información correspondiente, fue su sobrina, Lucía Ugarte, quien se manifestó muy sentida en sus redes sociales. “Que descanses en paz tía. Gracias por contagiarme tu fuerza, glamour, por inspirarme, por hacerme reina de belleza. Nunca me voy a olvidar el Año Nuevo que pasamos solas en tu piso sobre la 9 de julio brindando champagne y riéndonos de la vida”, señaló.

"No nos sacábamos muchas fotos porque vos estabas harta de los paparazzi, pero cada tanto me dejabas robarte una. Siempre fui muy fashionista, desde chiquita me vestía con la ropa de mi tía abuela y jugaba a ser una pequeña diva actuando y cantando en el living de mi casa”, aseguró la conductora de Chicas Guapas, el programa que actualmente se emite a través de la pantalla de América TV,

Entre las fotos que subió la morocha, se encuentra una correspondiente a la campaña de lanzamiento que Nelly Raymond protagonizó junto a otras verdaderas leyendas de los medios de comunicación de nuestro país, para promocionar La Campana de Cristal, el programa que se emitía por Canal Trece. La misma, fue sacada en el mes de febrero del año 1969 y es una reliquia de la televisión nacional.

Héctor Larrea, Leonardo Simmons, Fernando Bravo, Norberto Longo y Julio Lagos, la acompañaban en este caso. Cabe recordar, además, que la reconocida artista fue impulsora de grandes figuras de los medios como fue el caso de Beatriz Salomón, Silvana Suárez, Fernando Bravo, Leonardo Simons, Juan Alberto Badía, entre otros. Una noticia que enluta a todos aquellos que disfrutaron de su enorme talento.