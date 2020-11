Graciela Alfano demoledora: se retuiteó todo contra dos panelistas picantes

Si se le agrega una ele al comienzo y una a y una ese al final, el título Lam se convierte en la palabra Llamas. Fuego, precisamente, hubo en las redes sociales tras el programa de hoy. Con una serie de retuits potentes y muy picantes, Graciela Alfano les declaró la guerra definitiva a las dos enemigas que tiene en el panel que ocupa desde hoy y hasta el viernes: Yanina Latorre y Cinthia Fernández. Teniendo en cuenta el carácter de las tres... ¡La que se viene!

El programa de este mediodía no fue uno más. La presencia de Graciela Alfano, la segunda en la tendencia de ser "panelista por una semana" tras la primera experiencia de Karina La Princesita, alteró el clima entre las angelitas. Durante las notas y los móviles hubo algunos cruces y palabras dichas como a propósito, y sobre el final explotó la tensión cuando la actriz se cruzó feo con Cinthia Fernández, a la que acusó de ser "suplente". "A mi no me callás más" le revoleó la morocha.

Las redes sociales reaccionaron ante el encontronazo, y unos cuantos usuarios se pusieron del lado de Graciela. Las tres son muy activas en el mundo digital y suelen ser muy precisas con sus impresiones y sus palabras. Sobre todo Cinthia y Yanina. Graciela, en cambio, demuestra muchas de las cosas que piensa apoyando lo que dicen otros, con "retuits" y "me gustas". Entonces, puede decirse que lo hizo de nuevo.

Alfano retuiteó una serie de mensajes que hablaban de manera directa de sus enconadas rivales. Algunos, con consideraciones un tanto agresivas, sobre todo con apodos algo burlones (y muy usados en ese ámbito) para con Yanina, una mujer que por sus posturas y sus formas de expresarse suele provocar tanto amores como odios en cuestión de segundos.

"Me encanta Cinthia Fernández gritando desde el fondo "sos suplente" y Graciela sentada en primera fila. No le llegás ni a los talones" escribió una usuaria. Otra de las frases "apoyadas" por Alfano decía "qué densa Cinthia Fernández con la Alfano. Es como una pulga resucitada".

Yanina también ligó de manera particular. "Intenté juro que intenté terminar ver el progama Los Angeles de la mañana por Graciela Alfano y Angel de Brito, pero el rechazo a Yanina es mas fuerte ni escucharla puedo. A mitad de programa tuve que cambiar. Era tan lindo verlo la semana pasada" escribió una seguidora retuiteada por Grace.

"Al loro y Cinthia Fernández que mal educada. Ubicate cómo le hablás así a Graciela Alfano? Guarra un poco de nivel", "Lo dije y lo sostengo la Alfano es la única que hace temblar a la Yarará y no que decir cuando la deja calladita y enroscada" y "A la Alfano le gustan los pibes y a ella los viejos para comer billeteras. Le quiso comer a Baclini y él le pegó una patada en el c..." fueron frases retuiteadas por la ex de Matías Alé.

Para colmo, Alfano avisó que "y esto recién empieza". Si siguen así, el viernes no quedan ni cenizas.